Twee inbraken op Tiensebaan Kristien Bollen

07 december 2018

Op de Tiensebaan in Goetsenhoven bij Tienen merkten bewoners gisternamiddag rond 16.50 uur op dat er was ingebroken bij de buren. Daders haalden een groot raam van de veranda uit het raamkader. Het glas in de tussenruimte werd stukgeslagen om de woning te kunnen binnendringen. Wat de dieven precies konden buitmaken is niet meteen duidelijk door de tijdelijke afwezigheid van de bewoners. In de loop van de avond, rond 18.50 uur alarmeerde een bewoner wat verderop in de straat de politie nadat die opgemerkt had dat er braakschade was aan een raam aan de achterzijde. De bewoners waren echter thuis. Mogelijk hebben de inbrekers dit gemerkt en de vlucht genomen.