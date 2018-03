Twee inbraken in één straat 17 maart 2018

Een bewoner van de Waaibergstraat heeft donderdag om 15.30 uur een inbraak vastgesteld. De dieven slaagden echter niet in hun opzet, want ze raakten de woning niet in. 's Avonds om 23.50 uur stelde een andere bewoner in dezelfde straat wel een effectieve inbraak vast. De politie heeft een onderzoek naar de daders geopend.





(KBG)