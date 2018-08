Tussenkomst in schoolkosten 29 augustus 2018

02u24 0 Tienen Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Ook tijdens het jaar kunnen schoolfacturen zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

"Ouders die moeilijkheden hebben om de schoolrekeningen te betalen, kunnen bij het OCMW van Tienen een tussenkomst aanvragen", stelt OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld). "Afhankelijk of het gaat om kleuter, lager of secundair onderwijs kan een bepaald bedrag onmiddellijk aan de ouders uitbetaald worden, zonder dat een rekening of factuur moet worden voorgelegd. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de aankoop van een boekentas, schoolgerei of extra kleding. Deze tussenkomsten mogen echter niet gebruikt worden om kosten te betalen zoals schoolfoto's, frisdranken en versnaperingen." Indien ouders hulp nodig hebben bij het aanvragen van een school- of studietoelage of een tussenkomst in de schoolkosten wensen, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken via Elise Volders op het nummer 016/80.11.31 en Marie Moonen op het nummer 016/80.11.22. "Tegelijk zal er op vrijdag 31 augustus 2018 tussen 10 uur en 12. uur een zitdag georganiseerd worden in de computerruimte van Erm 'n Erm, Grote Bergstraat 21 in Tienen. Daarop wordt aan de ouders ondersteuning geboden bij het online bestellen van schoolboeken, de online aanvraag van de school- en studietoelagen, enz.", aldus Delvaux. (VDT)