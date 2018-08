Tumuli na elf jaar in ere hersteld DRIE GALLO-ROMEINSE GRAFMONUMENTEN KLAAR VOOR PUBLIEK VANESSA DEKEYZER

21 augustus 2018

02u26 0 Tienen De site van de drie Gallo-Romeinse tumuli van Grimde is elf jaar na de start van het restauratieproject eindelijk klaar om aan het grote publiek getoond te worden. Dat zal gebeuren ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 9 september.

In 2006 deden de tumuli mee aan de Monumentenstrijd op Canvas, en heel Tienen ging toen aan de slag om zoveel mogelijk stemmen te ronselen. Een overwinning behaalden de grafheuvels uiteindelijk niet, maar wel een verdienstelijke vijfde plaats en meteen werd er beslist om dit monument in ere te herstellen. "Maar dat bleek een werk van lange adem te zijn", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "De tumuli van Grimde en hun omgeving zijn immers sinds 1978 beschermd omwille van hun uitzonderlijke historische, monumentale en landschappelijke waarde als monument en landschap. Bij ministrieel besluit werden ze in 2012 ook nog eens een beschermde archeologische site. Deze drievoudige erkenning is vrij uniek in Vlaanderen, maar maakte het ook moeilijk om de plannen te realiseren."





In de tweede helft van 2016 kreeg de concrete uitvoering dan toch vorm. "In eerste instantie werden de aanpalende terreinen van KVK Tienen verworven", zegt schepen van Patrimonium, Eddy Poffé (Open Vld). "De bomen op de tumuli werden verwijderd en de stabiliteit van de heuvels werd verbeterd. Jarenlang waren zij immers het geliefde speelterrein voor kinderen en volwassenen en dat liet zijn sporen na. Het opkopen en het afbreken van het voorliggende Q8 tankstation maakte het eeuwenoude monument opnieuw zichtbaar van op de Sint-Truidensesteenweg. Het perceel werd onder archeologische begeleiding gesaneerd en de sanering van het naastliggende perceel leidde dan weer tot de ontdekking van een stuk van de oude heirbaan."





Uitkijkplatforms

Het terrein werd door ontwerpbureau Pauwels uit Leuven als een rustgevend open park met wandelpaden ingericht. Een inheemse bloemenweide moet de zichtbaarheid op de eeuwenoude heuvels vergroten. De parking langs de Tricotstraat wordt in een laatste fase heraangelegd, maar de hoofdtoegang ligt langs de Sint-Truidensesteenweg. Bezoekers worden er wegwijs gemaakt met een infobord en er worden picknicktafels en een fietsenstalling voorzien. Ook op andere plaatsen in het park worden uitkijkplatforms met infoborden geplaatst. "We doen een oproep naar de bezoekers om het park proper te houden. Er is een hele opkuis gebeurd, omdat de site een half stort was geworden. Dit mag zich niet meer herhalen", aldus schepen Poffé.





De stad trok in totaal 556.000 euro uit voor dit project. "Dit moet een toeristische trekpleister worden", zegt schepen van Erfgoed, Wim Bergé (CD&V). "De site zal dan ook gelinkt worden aan de bestaande fietsroutes." Kennismaken met het archeologisch park kan op zondag 9 september van 10 tot 18 uur.





Meer info op op www.tienen.be.