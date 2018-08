Truck rijdt elektriciteitspaal omver 02 augustus 2018

02u39 0 Tienen In de Grijpenveldstraat in Tienen is gisteren net voor de middag een bizar ongeval gebeurd.

Ter hoogte van de Walstraat verliet een vrachtwagen een bedrijf toen op hetzelfde ogenblik een andere vrachtwagen wilde binnenrijden. Hierop reed één van hen achteruit om de ander door te laten. Net bij dat achteruitrijden ging het mis: een betonnen elektriciteitspaal werd door het gevaarte aangetikt en begaf het. De afgeknakte elektriciteitspaal kwam dwars over de rijbaan terecht. Gelukkig was er op dat ogenblik geen passant en raakte niemand gewond. Ook de kabels kwamen op de grond terecht.





De nutsmaatschappij die op de hoogte werd gebracht kwam ter plaatse voor herstelling. Intussen sloot de politie de straat in beide richtingen af.





De herstellingswerken, waaronder het plaatsen van een nieuwe paal, duurden tot in de late namiddag. Daarna kon de straat terug open gesteld worden. (KBG)