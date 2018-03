Trouwe leden Koninklijke Vliegclub De Wouw gehuldigd in zaal Vogelzang 27 maart 2018

In feestzaal Vogelzang werden trouwe leden van de Koninklijke Vliegclub De Wouw gehuldigd. Christiane Gobert, Jörgen Nuyts en Jan Waumans werden gehuldigd voor 20 jaar onafgebroken lidmaatschap. Marc Costers en Sylvain Winnen voor 30 jaar lidmaatschap. Nog twee trouwe leden, Sofie Beckers en Edoaurd Valvekens, waren afwezig. De Wouw is al 87 jaar gehuisvest op het Tiense vliegveld in Goetsenhoven. "Het lot van onze vliegclub is verbonden aan dit vliegveld. Zonder het vliegveld bestaat onze club niet meer", aldus voorzitter Theo Stockmans.





(HCH)