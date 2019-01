Treinbegeleider getuigt over fysieke agressie door dronken vrouw: “Wij doen ook maar ons werk” Sam Ooghe

02 januari 2019

17u32 0 Tienen Een vrouw riskeert voor de Gentse correctionele rechtbank een celstraf, omdat ze een treinbegeleider uit Tienen fysiek en verbaal aangevallen heeft. “Zelfs de machinist kwam tussen, maar het haalde niets uit", vertelt het slachtoffer. “Ik hoop op een signaal van de rechtbank.”

De feiten dateren van april 2016, aan het einde van de paasvakantie, toen de vrouw in kwestie samen met haar zoon, zus en partner terugkeerde van Plopsaland. Ze namen de trein van De Panne naar Landen.

De verantwoordelijke treinbegeleider was Gerrit S. (27) uit Tienen. Hij merkte hoe de vrouw zich nogal luidruchtig gedroeg. “Daarom vroeg ik haar om het wat rustiger te houden", herinnert Gerrit zich. Maar de vrouw nam dat niet in dank af. Ze repliceerde agressief, achtervolgde hem en gooide de deur achter hem dicht. De treinbegeleider negeerde de vrouw en ging door met zijn werk.

“Tot ze mij bij het passeren een ‘stamp’ gaf", zegt Gerrit. “Dat ging te ver. Toen ik mij omdraaide om haar dat duidelijk te maken, spuwde ze in mijn gezicht.” De trein werd uiteindelijk in De Pinte stilgezet door het incident, en de machinist zelf kwam zijn treinbegeleider bijstaan. De vrouw spuwde ook hem in het gezicht. De familie van de vrouw en zelfs een politieagente buiten dienst kwamen tussen, maar niets bracht soelaas. De politie in De Pinte werd opgeroepen om de nodige vaststellingen te doen. Gerrit was even arbeidsongeschikt. “Haar vriend is zich nog komen excuseren. Hij vertelde me dat de vrouw te veel gedronken had. Ik vraag me wel af wie daarvoor naar Plopsaland gaat. En om zich dan zo te gedragen met een kind erbij...”

Signaal

De vrouw riskeert voor de correctionele rechtbank zes maanden cel. Opvallend genoeg zou ze niet aan haar proefstuk toe zijn. Ze daagde niet op voor haar proces in Gent, en stuurde ook geen advocaat om haar te vertegenwoordigen.

“Ik hoop op een signaal van de rechtbank”, aldus de treinbegeleider. “Het moet duidelijk zijn dat dit niet kan. In de 10 jaar dat ik werk, maakte ik toch al drie gevallen mee van fysiek geweld. Elke collega heeft ooit wel als iets meegemaakt. Wij zijn ook maar mensen die ons werk doen. Nagaan of iedereen wel legitiem rijdt, en voor de rest de treinrit zo aangenaam mogelijk maken: dat willen wij, meer niet.” Gerrit steekt wel een pluim op de hoed van de NMBS. “Er worden initiatieven genomen om ons te beschermen. De digitalisering van de GoPass zal bijvoorbeeld al veel discussies vermijden.”

Het vonnis voor de vrouw valt op 6 februari.