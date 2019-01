Tractorsluis Ranshovenstraat wordt niet door iedereen warm onthaald Vanessa Dekeyzer

23 januari 2019

16u16 0 Tienen “Wat doet die tractorsluis hier plots op de Ranshovenstraat?”. Dat vraagt Rudi Vivignis zich samen met heel wat andere bewoners van de Wulmersumsesteenweg af. “Dit is nochtans een openbare weg, die sinds mensenheugenis door de plaatselijke bevolking als verbindingsweg tussen Hakendover en Goetsenhoven wordt gebruikt.”

“We waren in het dorp verbaasd over de aanleg van die tractorsluis op de Ranshovenstraat aan de kant van de Wulmersumsesteenweg”, aldus Rudi. “Ik vermoed dat dit op vraag van een paar enkelingen gebeurd is, maar in elk geval werd de plaatselijke bevolking hierover niet geraadpleegd en dit kan enkel op de agenda geplaatst zijn door mensen, die de plaatselijke situatie hier duidelijk niet kennen.”

“Van sluipverkeer kan er volgens mij geen sprake zijn, want wij bevinden ons hier niet op een drukke verkeersader en deze weg is, buiten de plaatselijke bevolking, niet gekend”, gaat Rudi verder. “Bovendien zorgt deze sluis voor heel wat problemen. “Het verkeer dat van deze weg gebruik maakte om zich tussen Goetsenhoven en Hakendover te verplaatsen, wordt nu door de dorpskern van Meer gedwongen wat problematisch is vanwege de vele geparkeerde voertuigen in de Meerstraat en alleen maar meer gevaarlijke toestanden teweegbrengt. De Ranshovenstraat werd bovendien ongeveer een maand geleden ook nog gebruikt als omleidingsweg, toen de Wulmersumsesteenweg in Hakendover onderbroken was wegens werken, wat het openbaar karakter van deze weg aantoont.”

Ook Els Deboes van de zorgboerderij Deboeshoeve in Hakendover keek verrast op. “Met mijn grote huifkar kan ik niet over de sluis rijden, anders rijd ik mijn verwarmingssysteem stuk. Ik zal mijn route voortaan dus moeten aanpassen.” Maar voor Rudi zijn er grotere problemen. “Door het plaatsen van het verkeersbord F99c wordt er enkel nog beperkt verkeer toegelaten. Ik stel me nu de vraag hoe ik met mijn auto met aanhangwagen op mijn op deze straat gelegen eigendom geraak om de veldvruchten op te halen zonder dat ik een overtreding bega? Ik beschik niet over een landbouwvoertuig en ook niet over paard en kar.”

Rudi vraagt dat de beslissing herbekeken wordt en diende een bezwaarschrift in bij het schepencollege. “De plaatsing van deze tractorsluis werd goedgekeurd op de gemeenteraad van juni”, reageert bevoegd schepen Tom Roovers (Groen). “Aanleiding was dat de Ranshovenstraat als doorgangsweg werd gebruikt en dat aan hoge snelheid. Dit was onverenigbaar met haar statuut. Deze straat behoort namelijk tot het bovenlokaal fietsroutenetwerk en maakt de verbinding tussen de knooppunten 63 en 67. Zowel naar recreatief beleven als naar verkeersveiligheid stelde zich dus een duidelijk probleem. Bovendien werd en wordt deze straat regelmatig gebruikt om te sluikstorten.”

De schepen weet dat er mensen zijn die van Goetsenhoven naar Hakendover willen rijden en omgekeerd. “Voor de auto betekent het echter niets om via de Meerstraat te rijden, beide routes zijn 9 minuten van kerk tot kerk”, benadrukt Tom. “Zelfs via de Zuidelijke Ring doe je er maar 10 minuten over. De argumenten die men aanhaalt over de verkeersonveiligheid door het parkeren in de Meerstraat, gelden nog veel meer voor een fietser. Het deel van de Meerstraat buiten de bebouwde kom laat 70 kilometer per uur toe, er is geen fietspad. Voor de fietser is deze veilige kortste route over de Ranshovenstraat dus wel belangrijk. Daarnaast werken we aan een plan om Meer overzichtelijker en veiliger te maken door enkele ingrepen. Er zal een voorstel geformuleerd worden dat met de inwoners zal besproken worden.”