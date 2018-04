Tractheater brengt Kuuroord Fontina 27 april 2018

02u27 0

Het Tiense Tractheater brengt in de Kruisboog nog twee opvoeringen van 'Kuuroord Fontina', een komedie van Pol Anrys in een regie van Bob Vanderstukken. Het stuk wordt opgevoerd op vrijdag 27 april, en zaterdag 28 april, telkens om 20.15 uur. De regisseur doet een beroep op de acteurs Brenda D'Haene, Saskia Dierickx, Rita Grossen, Caroline Rens, Bibiana Rock, Marc Adolf, Maarten De Bie, Johan Pauwels en Geert Smets.





Voorzitter Wim Mertens: "Het stuk gaat over een kuuroord waar de eigenaars al hun geld ingestoken hebben. Ze hopen dat een prinses naar hun kuuroord komt".





Toegang aan kassa: 12 euro.





(HCH)