Totemannenverkoop levert recordbedrag op

25 januari 2019

De Bakkersbond heeft de opbrengst van de totemannenbak aan het Torekesplein tijdens de afgelopen kerstperiode overhandigd aan de vzw ’t Prieeltje in Hakendover. Negen jaar geleden besloten bakkers uit het Tiense de handen in mekaar te slaan voor de totemannenbak. Totemannen zijn krentenbroden in de vorm van een kindje, maar wel eentje zonder voeten. Die zijn vervangen door een ronde uitstulping of ‘toot’ in het Tiens. “Bij de eerste bak verkochten we een zestigtal totemannen en door de jaren heen is dat aantal alleen maar toegenomen”, zegt Benny Swinnen, voorzitter van de Bakkersbond Tienen. “Afgelopen kerstperiode hebben we de kaap van 2.500 totemannen overschreden, dankzij de inzet van tien collega-bakkers in een 79-uren marathonbak en dankzij de infrastructuur die we van de stad ter beschikking krijgen.” Met de opbrengst van het initiatief willen de Tiense bakkers iets terugdoen voor de stad. Zo kon dit jaar een record van 4.000 euro overhandigd worden aan ’t Prieeltje, een dagverblijf voor mentaal of meervoudig gehandicapte kinderen. Directeur Marijke Vananroy nam de cheque graag in ontvangst. “Met het geld kunnen we een hijstoestel voor de kinétafel aankopen.”