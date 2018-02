Totemannenbak brengt 3.000 euro op voor Prieeltje 21 februari 2018

De Tiense Bakkersbond overhandigde een cheque van 3.000 euro aan het Prieeltje, de opbrengst van de Totemannenbak in de Kerstperiode. "We hebben ter plaatse 2480 totemannen gemaakt", aldus voorzitter Benny Swinnen. Het Prieeltje, een dagopvang voor kinderen met een beperking zal hiermee snoezelmateriaal aankopen. "Op dit ogenblik zit het hier stampenvol met de opvang van 17 kinderen. We opteren voor een nieuwbouw, maar dat betekent dat we enkele jaren elders een onderkomen moeten vinden", aldus directeur Marijke Vananroye. De voormalige school in Grimde, waar IGO tot voor kort was gevestigd, is een optie.





(HCH)