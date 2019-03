Tot 2 jaar cel voor drugshandel KAR

04 maart 2019

15u51 0 Tienen Zeven mannen en vrouwen zijn veroordeeld tot celstraffen tot twee jaar voor een drugshandel die ze runden vanuit Tienen.

Het zevental was betrokken bij de verkoop van speed, cocaïne, xtc, lsd en cannabis. Vier van hen werden aangetroffen in een huis in Tienen terwijl ze de drugs aan het versnijden waren. Een Nederlandse drugsrunner werd op 24 juni vorig jaar betrapt bij een controle met een frigobox met een halve kilo speed. Het leveringsadres had de man nog op zak waardoor agenten een uur later de verdachten konden inrekenen. Op dat moment zouden ze al enkele maanden actief zijn geweest. Bij de huiszoeking werd een kilo speed, cannabis en hasj aangetroffen. De straffen varieerden van 3 maanden tot 2 jaar gevangenisstraf.