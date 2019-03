Tot 18 maanden cel voor Roemeense dievenbende KAR

07 maart 2019

Uit een woning in Tienen werden op 23 november vorig jaar vier luxehorloges gestolen terwijl de dochter des huizes aan het douchen was. Al gauw onderschepte een politiepatrouille vijf Roemenen in een verdachte BMW in de Mulkstraat. In de auto vonden agenten inbrekersmateriaal, een bivakmuts en een afgebroken cilinderslot. Net als juwelen, camera’s en vier luxehorloges. Niemand van de inzittenden had een plausibele uitleg voor hun aanwezigheid daar en de spullen in de auto. De Roemenen verklaarden dat ze op doorreis waren en een plaspauze maakten voor de hondenpup die ze bij hadden. Maar de rechtbank hechtte geen geloof aan dat verhaal. “Omdat ze eerder al in België waren en op verschillende tijdstippen werden gecontroleerd. “Het wijst op een georganiseerde bende die actief is in deze contreien.” Een man kreeg een celstraf van 18 maanden. De drie anderen, waaronder een vrouw, werden veroordeeld tot 15 maanden cel. Ze kregen eveneens een boete van 800 euro effectief. De vier zitten nog altijd in de gevangenis.