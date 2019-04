Tot 10 maanden cel voor drugstrio KAR

16 april 2019

Drie mannen uit Diest en Tienen hebben tussen 2 en 10 maanden cel gekregen voor het bezit van cannabis. Speurders vonden op 12 januari vorig jaar 81 gram cannabis in de woning van Tesfa F.S. in Diest. De rechter tilde extra zwaar aan de feiten omdat er een minderjarige aanwezig was in de woning die ook cannabis gebruikte. De drie daagden nooit op voor hun proces. F.S. kreeg met 10 maanden cel en 8.000 euro boete de zwaarste straf voor de 81 gram wiet en omdat hij z’n woning openstelde om drugs te consumeren. Henoc V. kreeg 3 maanden cel voor het drugsbezit en Amin E.M. 2 maanden cel. Die twee laatsten kregen ook een boete van 8.000 euro.