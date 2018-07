Torenbezoek en beiaardconcert 02 juli 2018

Op woensdag 4 juli kan je van 18.30 uur tot 19.30 uur een bezoek brengen aan het torenbelfort van de Sint-Germanuskerk in Tienen, en dat onder leiding van een stadsgids. Boven in de toren zal de stadsbeiaardier ook een demonstratie geven. Afspraak op de Veemarkt voor vertrek. Om 20 uur volgt een beiaardconcert door Luc Rombouts binnen het thema 'In Flanders Fields'. De ideale plaats om dat concert te volgen is het Apostelenhof, tussen Wolmarkt en Veemarkt.





(HCH)