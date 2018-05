Toneel door leerlingen ART 15 mei 2018

02u53 0

Bij de ART-academie worden momenteel de eindwerken afgeleverd. Op vrijdag 18 mei zijn er de openbare proeven 'Woord' in het CC De Kruisboog. Om 18 uur is er een repertoirestudie, om 19 uur verteltheater en om 20 uur brengen Bo Bogaerts en Aurelie Van Isacker het toneelstuk 'Donderdag' van Pepijn Lievens, als eindwerk. De toegang is gratis. (HCH)