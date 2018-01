Tom Roovers opnieuw lijsttrekker 22 januari 2018

Het jaarlijkse Groen Café vormde afgelopen weekend het decor voor de aftrap van de verkiezingscampagne van Groen Tienen. Huidig schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Tom Roovers zal ook in 2018 lijsttrekker zijn. "We vinden het best wel straf wat we als kleinste partij in amper twee jaar hebben kunnen realiseren in Tienen. Maar het werk is helemaal niet af en we willen ook tijdens de volgende legislatuur onze schouders mee onder Tienen zetten." Gemeenteraadslid Karin Struyf en nieuwkomer Raf Belmans vullen respectievelijk de tweede en derde plaats op de lijst in, gevolgd door Chris Stryckmans en Kevin Grossard. Voorzitter John Vankeijenberg neemt de taak als lijstduwer op zich. (VDT)