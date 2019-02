Toekomstplan voor Viander blijft voorlopig uit vanessa dekeyzer

14 februari 2019

16u54 0 Tienen De eerste lentezon komt al piepen en dus lonkt een terrasje in de mooie groene long van Tienen: het Vianderdomein. Maar je zal voorlopig nog zelf je drankje moeten meenemen, want de deuren van de cafetaria zijn gesloten. “We blijven zoeken naar mogelijkheden om toch ‘iets’ te hebben in de zomer”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V).

Het verhaal van de Viander bolt rustig verder. “Op dit ogenblik is er nog geen nieuwe concessie in de maak”, weet schepen Bergé te zeggen. “De ervaringen uit het verleden leren ons dat we dergelijke concessies in een ruimer kader moeten plaatsen. De bedoeling is dat we voor deze ‘groene long’ een totaalconcept uitwerken.”

Dat totaalconcept werd vorig jaar al aangekondigd door collega-schepen Gijsbrecht Huts (N-VA). Er zou van de Viander een echt familiepark gemaakt worden. Maar hoe dat er moet gaan uitzien, is vandaag nog niet geweten. “Bij de bespreking van de meerjarenplanning zal duidelijk moeten worden welke middelen voorhanden zijn en welke richting we willen uitgaan. Ook moet verder gekeken worden naar mogelijke partners in het verhaal, zoals verenigingen, een horeca-uitbater en de provincie”, aldus schepen Bergé.

Maar of de provincie interesse heeft om samen te werken, lijkt bijzonder twijfelachtig. “Wat betreft de provincie heb ik als toenmalig schepen tweemaal de vraag voorgelegd maar noch de vorige noch de huidige deputatie zijn van plan een extra domein in beheer te nemen”, weet schepen Huts te vertellen. Gedeputeerde voor Patrimonium Bart Nevens en gedeputeerde voor Recreatie en Provinciedomeinen Ann Schevenels zeggen te willen komen tot een mooie spreiding van een recreatief aanbod. “Met Het Vinne in Zoutleeuw heeft de provincie al een domein in het zuiden van het Hageland. Maar elke nieuwe vraag over een overname zal bekeken worden door de deputatie en getoetst aan de beleidsverklaring”, klink het.

Het lijkt er dus op dat de stad het beheer van het domein op zich moeten blijven nemen. “Alleszins is het de intentie om midden augustus samen met de verenigingen die aanwezig zijn op het Vianderdomein, opnieuw Vianderfeesten te organiseren. Het zou mooi zijn om in de toekomst op een hedendaagse manier te kunnen aanpikken met een jarenlange traditie. Bovendien heeft het college van burgemeester en schepenen een openbare procedure opgestart voor de tweede fase van de heraanleg van de wegen in het Vianderdomein. Deze procedure loopt nog.”