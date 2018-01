Toast literair met Margo Vanderstraeten 02u56 0

Het Davidsfonds Tienen organiseert op nu zondag van 10 uur tot 13 uur in zaal Maures in Hakendover 'Toast Literair' met Margot Vanderstraeten. Ze vertelt over haar bekroonde succesboek 'Mazzel Tov'. Margot Vanderstraeten beschrijft haar ervaringen met een joods-orthodox gezin, waarin ze als twintiger zes jaar lang de kinderen huiswerkbegeleiding gaf. Er horen ook drankjes en hapjes bij. Inschrijven via tienen@davidsfonds.be of 0479/54.11.72 (HCH)