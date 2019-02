Tiense Vereniging van het Jaar opgewekTienen start voorbereiding van de Kweikersparade 2020 Thema van de Kweikersparade zal Transformatie zijn Vanessa Dekeyzer

06 februari 2019

11u00 0 Tienen OpgewekTienen is op het Gala van de Tiense Troeven voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Vereniging van het Jaar. Deze open en onafhankelijke burgerbeweging versterkt in het Tiense de samenhorigheid en stimuleert burgers om initiatief te nemen. De titel is geen reden voor de vereniging om op haar lauweren te rusten, want de Kweikersparade 2020 zit er aan te komen. Het thema werd zopas bekend gemaakt: Transformatie.

“Ik denk dat de grootste verdienste van opgewekTienen is dat we een beweging van onderuit op gang hebben gebracht”, zegt voorzitter Philippe Liesenborghs. “Met onze activiteiten bieden we kansen aan burgers en groepen. Of we nu ruimte geven aan een activiteit binnen Pand 10 of buurten en dorpen aanzetten om deel te nemen aan de Lazuur, onze vrijwilligers helpen hen in het nemen van initiatief en versterken de samenhang. Die openheid is onze grootste kracht. Het feit dat we de prijs voor het tweede jaar op rij winnen is een prachtige erkenning voor ons én het netwerk dat mee aan de initiatieven werkt.”

Het is nu uitkijken naar de Kweikersparade 2020. Tot eind december konden de Tienenaars hun voorkeur uitspreken voor een van de drie voorgestelde thema’s voor de parade die om de vijf jaar plaatsvindt de Tiense feestdag op 10 oktober. Transformatie werd met 44 procent van de stemmen de winnaar. “Het is mooi dat Transformatie het winnende thema is geworden”, meent Philippe. “Dit bevestigt het verlangen naar een nieuwe stad en biedt heel wat mogelijkheden. Er zijn linken mogelijk naar dromen over de stad van morgen, gedaanteverwisselingen, veranderingen in kleur en vorm, aanpassingen … Kortom, het belooft een bijzondere parade te worden die heden en verleden met elkaar verbindt.”

De bekendmaking vormt meteen het startschot van de voorbereidingen van de Kweikersparade 2020. Verenigingen, organisaties, buurten, dorpen en burgers die zin hebben om te figureren en mee te werken aan de kostuums of de overkoepelende organisatie, kunnen zich melden bij opgewekTienen op het nummer 0498/68.44.10 of via mail naar opgewekTienen@opgewekTienen.be.