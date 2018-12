Tiense stationsparking wordt betalend “Met dergelijke maatregelen treft men opnieuw de gewone werkende mens” Vanessa Dekeyzer

12 december 2018

16u12 0 Tienen De stationsparking in Tienen wordt betalend. Dat bevestigt de NMBS. Hiermee volgt de suikerstad Landen op, waar ook al werd aangekondigd dat de spoorwegmaatschappij vanaf 2019 een deel van de stationsparking betalend zal maken. Maar niet iedereen is even enthousiast over deze maatregel.

“Dat men de parkings nu plots betalend maakt, is voor veel pendelaars een pijnlijke zaak”, reageert Nele Daenen van oppositiepartij sp.a “Zij zullen in hun buidel moeten tasten om hun wagen betalend achter te laten aan de stationparkings. Volgens ons zullen veel pendelaars op zoek gaan naar oplossingen om deze bijkomende kost te vermijden. Met als gevolg dat men omliggende parkeerplaatsen in de buurt gaat gebruiken, andere stations gaat opzoeken of meer de auto gaat nemen. Op die manier ontmoedigt men het gebruik van openbaar vervoer eerder dan het te stimuleren.”

“De Tiense stationsparking wordt inderdaad betalend samen met die van Landen”, zegt Bart Crols, woordvoerder NMBS. “Die zal zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het station met slagbomen uitgerust worden. Een timing op het betalend maken, is er nog niet. Alles zal in overleg gebeuren. Een uitbreiding van de parking staat niet op het programma. In het oude postgebouw voorzien we een fietsenstalling.”

Flankerende maatregelen

“Infrabel heeft enkele maanden geleden contact met ons opgenomen met de aankondiging dat de parking betalend zou worden”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Als schepencollege hebben we toen uitdrukkelijk gevraagd dit niet te doen. De parking van Infrabel is een grote randparking voor de stad. Die plots betalend maken, kan niet zonder andere flankerende maatregelen. We willen bijvoorbeeld niet dat de omliggende straten overspoeld worden door wagens die een plaats zoeken. De parkeerconcessie van de stad wordt vernieuwd in 2020. We hebben dan ook aangedrongen dat we in dat kader ook de parking van het station zouden bespreken. Maar de parking is en blijft natuurlijk eigendom van Infrabel.”

“De parkings zijn inderdaad eigendom van de NMBS en zij bepalen weliswaar de prijzen, maar toch betreuren we dat men vanuit de huidige coalitie te weinig druk heeft uitgeoefend bij de NMBS om bij de uitwerking van het Masterplan Stationsomgeving Tienen te voorzien in voldoende én in gratis parking aan het station”, aldus Nele Daenen. “In Tienen nemen dagelijks tussen de 4.000 en 5.000 mensen de trein, niet alleen mensen van Tienen, maar ook van buurtgemeenten en ook vanuit Wallonië. Met dergelijke maatregelen treft men opnieuw de gewone werkende mens.”