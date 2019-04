Tiense scholen krijgen 2,7 miljoen voor uitbreiding capaciteit Tom Van de Weyer

05 april 2019

19u52 0 Tienen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) investeert 27,5 miljoen euro voor de uitbreiding van de capaciteit van secundaire scholen. De volgende drie jaar komen er 3.298 plaatsen bij in 16 scholen in Vlaams-Brabant. Drie campussen van Tiense scholen krijgt samen 2,763 miljoen euro.

Het GO!-Atheneum krijgt 1.381.500 euro voor 150 bijkomende plaatsen. De katholieke scholengroep VIA krijgt voor twee campussen 557.219 euro (109 plaatsen) en 824.281 euro (220 plaatsen).

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) reageert opgetogen. “Dit geld gaan we investeren in de uitbouw van deze secundaire scholen. Tienen is één van de sterkst groeiende scholensteden in Vlaanderen.”

“De voorbije jaren werd al enorm geïnvesteerd in de basisscholen in Vissenaken, Bost, Grimde en het IMMAC. Er werden klassen bijgebouwd voor 500 extra leerlingen”, zegt Partyka. “Binnen enkele jaren zullen al die kinderen naar het secundair moeten. Met de 2,7 miljoen worden nog klassen bijgebouw tegen het schooljaar 2020-2021. Het Atheneum breidt uit met tien klassen. We gaan ook de verkeerssituatie rond de scholen veiliger maken voor fietsers. Vlakbij VIA komt een nieuw parochiecentrum. Daar gaan we een doorsteek maken voor voetgangers.”