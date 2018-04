Tiense ondernemers kunnen Multiobius bezoeken 25 april 2018

VOKA Regio Tienen en de stad Tienen nodigen de Tiense ondernemers uit voor een bedrijfsbezoek op donderdag 26 april vanaf 11 uur bij Multiobus. Dit bedrijf is voorloper op het vlak van duurzame energie en wil andere bedrijven inspireren om dezelfde weg in te slaan. Het bezoek kadert in het 'Ken je buren'-concept, waarbij ondernemers de kans krijgen om een bezoek te brengen aan andere bedrijven in de regio. Want of men nu lokaal, nationaal of internationaal onderneemt, de relaties met de directe omgeving zijn altijd belangrijk. Met deze sessie wordt ook de koppeling gemaakt met de VN-duurzaamheidsdoelstellingen, meer bepaald deze rond betaalbare en duurzame energie.





Ondernemers die willen inschrijven, kunnen dit tot vrijdag 20 april via mail naar mik@voka.be. (VDT)