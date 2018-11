Tiense Fotoclub Reflex huldigt winnaars fototentoonstelling vdt

15 november 2018

Begin november hield de Tiense fotoclub Reflex een fototentoonstelling gehouden om haar vijfjarig jubileum te vieren. Zowel zaterdag als zondag konden de bezoekers een mand vol geschenken winnen door het juiste gewicht van de mand te raden. Nolan Jacquemijn en Marsela Ivanova werden achteraf uitgeroepen tot de winnaars. “De tentoonstelling zelf was een zeer groot succes”, zegt voorzitster Kathleen Dierckx. “De prachtige werken van onze leden in nieuwe grote houten kaders kwamen helemaal tot hun recht in de Manège. De bezoekers waren lovend over de expo, net als over de fotostudio waar de bezoekers gratis foto’s konden laten nemen, de kinderhoek waar de kindjes gratis geschminkt werden, en de aparte tentoonstelling van een bekende gastfotograaf, namelijk de Tiense Steven Massart, Master QEP architecture.” Mensen die interesse hebben in fotografie, kunnen altijd een kijkje nemen op www.reflextienen.be of gewoon eens binnenlopen op de wekelijkse bijeenkomst op donderdag 20 uur in het clublokaal aan de Leuvenselaan nummer 732 in Kumtich.