Tiense Blussers hebben het hart op de juiste plaats

20 november 2018

De vriendenkring Tiense Blussers van de brandweer Tienen heeft een cheque van 2.000 euro overhandigd aan’t Alternatief, een vzw uit Glabbeek die zich inzet voor jongeren met autisme en een zware mentale beperking. Om dat geld in het laatje te krijgen, organiseerde de vriendenkring een succesvolle Night On Fire in de Manège in Tienen. Bij de vzw zijn ze zeer blij met deze gulle gift. Het geld zal in de zomer 2019 besteed worden aan de aankoop van een container om vrijetijdsactiviteiten en workshops in te geven.Deze zal de gepaste naam ‘Tiense Blussers’ meekrijgen.