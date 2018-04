Tiense bib breidt baby-en peutercollectie uit 18 april 2018

De stad Tienen wordt vanaf 16 april een 'Boekstart-gemeente'. 'Boekstart', een project van Iedereen Leest, wil ouders prikkelen om zo vroeg mogelijk voor te lezen aan hun kinderen. Als hun kindje zes maanden is, krijgen ouders een eerste babyboekje op consultatie bij Kind en Gezin. De baby's leren het vastpakken en de blaadjes omdraaien. Op 15 maanden krijgen de ouders een uitnodiging om een peutertas te komen halen met daarin twee peuterboekjes en een brochure met tips over voorlezen. Ouders van baby's en peuters worden daarbij gestimuleerd om regelmatig nieuwe boekjes te komen lenen in de bibliotheek. De bib van Tienen heeft speciaal hiervoor haar collectie voor baby's en peuters uitgebreid met knisper- en badboekjes, leuke kartonboekjes en contrastboekjes. Dat zijn boekjes met hele duidelijke tekeningen waar baby's al vanaf drie maanden van kunnen genieten. Om dit project te doen slagen, hebben verschillende partners de handen in elkaar geslagen: Kind en Gezin, stadsbibliotheek Tienen en organisaties die met kwetsbare gezinnen werken. Het project wordt gefinancierd door de stad Tienen en de Vlaamse overheid. (VDT)