Tiense bedrijven SES VanderHave, Tiense Suiker en Citrique Belge organiseren bloedinzamelactie

20 december 2018

SES VanderHave, de Tiense Suikerraffinaderij en Citrique Belge organiseerden samen met het Rode Kruis een bloedinzamelactie. December is traditioneel een maand met een lagere opkomst van de vaste donoren, maar ook een maand waarin helaas veel bloed nodig is.

Daarom besloten deze drie bedrijven, pal in De Warmste Week, hun warme hart te tonen en een inzamelactie op poten te zetten. En met succes! Meer dan 100 werknemers, 123 om precies te zijn, van deze Tiense Suikercyclus-bedrijven zakten af naar het T-center om bloed te doneren. Om dat allemaal veilig te laten verlopen, werd zelfs de elektrische pendelkerstbus ingezet. En ook de directieleden toonden hun warm hart. “We moeten uiteraard het goede voorbeeld geven”, klonk het. Voor werknemer Johan Van den Brande van Citrique Belge was het al de 35ste bloedgift. “Vier maal per jaar geef ik bloed, dat is meteen het maximum. In november heb ik een beurt overgeslagen zodat ik vandaag aanwezig kon zijn op deze collectieve gift van de drie bedrijven samen. Ik vind dit alvast een topinitiatief!”

Ook voor het Rode Kruis is deze grote gift een mooi kerstgeschenk. “Over alle regio’s heen is er een grote nood aan bloed, hier dus ook”, zegt Mark Brants van het Rode Kruis. “We hebben ook heel wat nieuwe donoren over de vloer gehad. Hopelijk was het een positieve ervaring voor hen en zien we hen weer op onze regelmatige inzamelingen.” De donoren gingen niet met lege handen naar huis. Zo mochten ze met hun ‘Dank-u-bonnetje’ een geschenkje uitkiezen van het Rode Kruis en de bedrijven bedankten hun werknemers op hun beurt met een leuke goodiebag.