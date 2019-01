Tiens Talent Innoveert vdt

29 januari 2019

Op dinsdag 5 en woensdag 6 februari organiseert de stad Tienen samen met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), de Tiense secundaire scholen, TMS Industrial Services, Multiobus, politiezone Getevallei en Zorggroep Alexianen, een uitdagend innovatiekamp ‘Tiens Talent Innoveert’. Zo’n honderd jongeren van de derde graad secundair onderwijs van PISO Tienen, GO! Atheneum Tienen, het Sint-Janscollege en VIA derde graad gaan in team de uitdaging aan om een creatieve oplossing te bedenken voor een realistisch bedrijfsprobleem. De teamleden kennen elkaar niet. Ze zullen zich snel aan elkaar moeten aanpassen om op een zo efficiënt mogelijke manier samen te werken. Hun projecten stellen ze op woensdag 6 februari voor aan een jury, samengesteld uit topmensen van de vier bedrijven en organisaties.

Deze tweedaagse brainstorm past in het kader van het Talentenplatform, een project waarmee de stad lokale bedrijven en organisaties en het onderwijs dichter bij elkaar wil brengen.