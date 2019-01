Tiens handelscentrum krijgt dit jaar meer invulling Handelaarsvereniging Kwixx ziet 2019 positief tegemoet Vanessa Dekeyzer

10 januari 2019

16u28 2 Tienen “De handel en wandel in Tienen kent een nieuwe boost”, dat stelt handelaarsvereniging Kwixx vast. In het centrum worden momenteel enkele bouwvallige panden onder handen genomen en leegstaande zaken krijgen een nieuwe invulling. “We krijgen heel wat klanten uit het Leuvense over de vloer, die hier komen winkelen voor de vriendelijke en persoonlijke aanpak”, zegt Kwixx-voorzitster Barbara Evrard.

Er wordt hard gewerkt aan de verbouwing van het aloud gekende pand Babylux in de Nieuwstraat, net naast Veritas. Na renovatie zou hier een computerzaak in komen. Tegenover Veritas zou het leegstaand winkelpand, waar vroeger kledingszaak Mexx in gevestigd was, ook weldra een nieuwe bestemming krijgen, net als het daarnaast bouwvallige Paradiso-pand. Hier zouden serviceflats komen met op het gelijkvloers een brasserie. En naast deze panden wordt er hard gewerkt aan een naaiwinkel. Er beweegt dus heel wat in het Tiense centrum. “Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen”, zegt Barbara Evrard. “Nieuw bloed is steeds welkom.”

Kwixx wil het hele handelscentrum graag nog wat cachet geven door een betere aankleding van de winkels en de winkelstraten doorheen het jaar. “Een beetje zoals bij Kerstmis, toen alle winkels in een feestelijk kleedje staken. Het was trouwens een goed eindejaar voor de winkels. Zeker het laatste weekend voor Nieuwjaar was een succes. Toen bleek dat alle winkels in Hasselt verrassend gesloten waren, waardoor veel volk naar hier afzakte.”

Modeshow

De handelaars willen de handen ook zelf uit de mouwen steken en met Kwixx is er al een mooi jaarprogramma opgesteld. “We gaan de modeshow nieuw leven inblazen”, kondigt Barbara aan. “Vermoedelijk zal die rond september plaatsvinden. Daarnaast gaan we verder met onze succesvolle outletbeurzen in de Manège in het voor-en het najaar en met onze braderieën. Met Pasen gaan we, in navolging van onze geapprecieerde kerstactie waarbij totemannen werden uitgedeeld aan de klanten, paaseitjes uitdelen. En onze kerst-en eindejaarsactie staan natuurlijk ook met stip weer op de agenda.”

De winnaars van de eindejaarsactie werden zopas ook uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te nemen. Micheline Waterschoot mocht tot haar eigen grote vreugde met de hoofdprijs, 2.500 euro, naar huis gaan. “We hadden nog heel wat mooie prijzen weg te geven: vier reischeques van 500 euro, zes luchtballonvluchten en 20 eetbonnen van 100 euro”, aldus Barbara. “Uiteraard zijn alle prijzen bij onze Tiense handelszaken op te nemen. Dat is ook de doelstelling van Kwixx en de daarbij horende promotaks: de handelaars iets teruggeven voor de centen die ze op tafel leggen. En we willen ook echt alle handelaars uit de kern actief betrekken. Vandaar dat we de Sweet Tienen.pas hebben afgeschaft. Via deze kaart kon je Joyn-punten sparen, die je voordelen kon opleveren, maar slechts bij bepaalde handelszaken. Dat vonden we niet ideaal en bovendien kostte dit systeem veel geld voor hetgeen ermee gedaan werd.”