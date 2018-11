Tienen zet nog meer in op sorteerstraten vdt

19 november 2018

De stad werkt samen met Ecowerf verder aan de inrichting van sorteerstraten. De eerste werd intussen in gebruik genomen op de site Park Passionisten. Hier kunnen bewoners met een gepersonaliseerde toegangskaart 24 op 24 uur toegang tot krijgen. Ook ’t Lycée zal zo’n sorteerstraat krijgen en voor het Kennedypark is een subsidiedossier in behandeling. “En dan zijn we nog met een dossier bezig voor de Hertogensite”, kondigt schepen van Leefmilieu Tom Roovers (Groen) aan. “Hier komen wellicht zelfs twee sorteerstraten.” Samen met Ecowerf werkt de stad verder aan ondergrondse glasbollen. De eersten werden met succes vorig jaar geplaatst aan de Leopoldvest. “We stelden ons intussen kandidaat om dit op andere plaatsen te realiseren mits subsidies”, aldus schepen Roovers. “En om het zwerfvuil rond de glasbollen tegen te gaan, zijn er ook camera’s actief. We gaan uiteraard niet communiceren wanneer de camera’s op welke locatie staan.”