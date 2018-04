Tienen+ wil herwaardering Vianderdomein 21 april 2018

02u46 0 Tienen Stadspartij Tienen+ pleit op de gemeenteraad voor een herwaardering van het Vianderdomein. "Deze groene long van Tienen heeft zoveel potentieel, maar er gebeurt niets", reageert raadslid Danny Puyneers.

"Wie op een zonnige dag hier wil gaan wandelen of met de kindjes gaan spelen, heeft nog niet eens de mogelijkheid om iets te gaan drinken, want de cafetaria staat leeg!"





"Ik snap dat niet", gaat Danny verder. "Als je verneemt dat de huidige concessiehouder ermee stopt, ga je toch tijdig op zoek naar een nieuwe, zodat de continuïteit bewaard is? En dan is er nog het onderhoud van het domein, dat de wensen overlaat. Voetpaden zijn onvoldoende hersteld, rolstoelgebruikers rijden zich hopeloos vast in de putten en plassen, rond de vijvers ontbreken aangelegde wandelpaden, het minigolfterrein ligt er verwaarloosd bij, de afsluiting is op heel wat plaatsen stuk en de toiletten zijn erg verouderd."





Bevoegd schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) vraagt nog even geduld.





Minigolf

"We gaan samen met de nieuwe concessiehouder bekijken hoe we het domein verder kunnen verfraaien. Vandaag zijn er al enkele kandidaten, die mooie plannen hebben. Uiteraard moeten die plannen ook realistisch zijn. Zo kunnen we geen openluchtzwembad op het terrein realiseren, want die investering zou te veel op de budgetten wegen. Maar een herwaardering van de minigolf bijvoorbeeld is zeker mogelijk, net als de uitbating bovenaan het terrein van een foodtruck of een ijskar, zodat ouders met spelende kinderen ook daar een hapje en tapje kunnen nuttigen. De toilettenchalets aan de speeltuin worden ook in de concessie opgenomen. Deze zijn momenteel gesloten voor het publiek om vandalisme tegen te gaan. Enkel de vissers hebben toelating om deze te gebruiken, net als de garageboxen naast de taverne om beschut iets te kunnen drinken en eten." (VDT)