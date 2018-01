Tienen wil buurtpreventie-netwerk oprichten 25 januari 2018

02u26 0 Tienen Het Tiense stadsbestuur wil een buurtpreventienetwerk oprichten. Daarin kunnen burgers elkaar en de politie via What's App op de hoogte houden van inbraakgerelateerde feiten zoals het melden van verdachte personen en voertuigen.

"Inbraken worden terecht beschouwd als één van de belangrijkste veiligheidsproblemen", gaat Partyka verder. "We zetten in Tienen dan ook volop in op inbraakpreventie. Zo ondertekenden we vorig jaar het charter 'Inbraakveilige gemeente' van de provincie. Bouwaanvragen krijgen hierdoor een screening op inbraakveiligheid en iedereen kan gratis een preventieadvies aanvragen."





De stad wil nu dus ook buurtpreventienetwerken faciliteren. "Er wordt een coördinator aangesteld en een groep moet bestaan uit minimaal 20 leden, die minstens 16 jaar zijn en wonen of werken in de betreffende buurt", legt de burgemeester uit. "We streven naar een netwerk per deelgemeente, een viertal in het centrum en een netwerk enkel voor handelaars. We streven naar een netwerk per deelgemeente, een voor het centrum en een voor handelaars. In februari en maart organiseren we infosessies voor iedereen die hier meer over wil weten." Donderdag wordt het reglement voorgelegd aan de gemeenteraad. (VDT)