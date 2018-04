Tienen Vooruit! stelt zijn 'straffe madammen' voor 24 april 2018

02u32 0

De politieke beweging Tienen Vooruit! heeft 'vijf straffe madammen' op de lijst voorgesteld: advocaat Els Moyens, bediende in de verkoop Veronique Vandevin, bediende bij de stad Tienen Kathy Bottu, juf Anita Buvens en hoofdverpleegkundige RZ Tienen Sandra Boets. "Tienen Vooruit! heeft geen enkele moeite gehad om een volledige lijst samen te stellen met de verplichte pariteit tussen man en vrouw. Vrij snel konden we rekenen op heel wat vrouwelijke kandidaten, heel straffe madammen die allemaal al iets verwezenlijkten", zegt medeoprichter en voormalig schepen voor CD&V Bernard Vandereyken. "Als trotse voorzitter van Tienen Vooruit!, wil ik mij actief inzetten voor wonen, werken en winkelen in Tienen, drie aandachtspunten die langs alle kanten aangezwengeld moeten worden", aldus Els Moyens. "Wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een programma waar heel wat uiteenlopende aspecten in aan bod komen. Dit alles is gebaseerd op ervaring, gesprekken met Tienenaars en uitgewerkt door onze eigen mensen in werkgroepen."





Op 6 mei zal Tienen Vooruit! al zijn kandidaten voorstellen met een toelichting van het programma. "Tienen Vooruit! heeft gestreefd naar een kandidatenlijst die de samenstelling van onze Tiense samenleving weerspiegelt. Van zelfstandigen, bediendes, zorgverstrekkers, gepensioneerden tot studenten, maar iedereen heeft een zeer uitgesproken engagement. Iedereen wil met de stad Tienen vooruit. Dat is de boodschap", besluit medeoprichter en huidig schepen Jos Mombaers. (VDT)