Tienen Vooruit! stelt lijst en kiesprogramma voor 07 mei 2018

02u23 0 Tienen In CC De Kruisboog heeft de beweging Tienen Vooruit! van gewezen CD&V-schepen Bernard Vandereyken en huidig Open Vld-schepen Jos Mombaers een bijna volledige lijst en programma voorgesteld voor de komende verkiezingen.

De lijst wordt aangevoerd door Jos Mombaers, gevolgd door Els Moyens en Bernard Vandereyken. Ivan Bruers, alias de kerstman van Tienen, zal duwen. Met de voorstelling werd meteen ook de aftrap gegeven van de campagne. Dat gebeurde met uniforme auto's, met daarop de afbeelding en naam van de kandidaten.





"We gaan hier geen dure beloftes maken", zegt kandidaat-burgemeester Jos Mombaers. "Maar de beloftes die we wel maken, gaan we ook realiseren - rekening houdend met de beperkte financiële marge voor investeringen. Eén van de punten is het aanzwengelen van de handel via het creëren van veertig shop&go-parkeerplaatsen in de handelskern, waar je één uur gratis mag parkeren. Een sensor registreert de parkeertijd, zodat overtredingen meteen opgevolgd kunnen worden. In Kortrijk wordt er al met dit systeem gewerkt, en het blijkt bijzonder succesvol te zijn. De investering is ook beperkt: 690 euro per parkeerplaats, en dat maal veertig. Dit is een quick win, met een snel effect voor de handel en de economie van Tienen."





Het volledige programma vind je op www.tienenvooruit.be. (VDT)