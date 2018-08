Tienen Vooruit! opent pop-uptuintje aan verloederde hoek 27 augustus 2018

02u29 0 Tienen Tienen Vooruit! wil dat de burger meehelpt om de stad proper te houden. "Als de inwoners op het niveau van de straat, wijk, appartementsblok meewerken aan het onderhoud van de publieke ruimte, kan de stad deze initiatieven stimuleren door bijvoorbeeld plantgoed of een bonus op de toelagen voor buurtfeesten ter beschikking te stellen", klinkt het.

Tienen Vooruit! steekt nu zelf de handen uit de mouwen. Een braakliggend privéterrein werd in één werkdag omgetoverd tot een stadsparkje. Het tuintje zal vanaf oktober plaatsruimen voor een nieuw bouwproject. "Ik was al heel blij toen ik enkele weken geleden als schepen van Stadsontwikkeling kon aankondigen dat in het najaar eindelijk komaf wordt gemaakt met een hardnekkige stadskanker op de hoek van de Leuvensestraat, Ketelmakersstraat en Raeymaekersvest", zegt Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). Het tuintje komt er net op het goede moment met de eerste laatavondshopping van 7 september dat als thema 'bloemen' heeft. (VDT)