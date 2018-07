Tienen Vooruit! on tour 06 juli 2018

02u26 0

Dit weekend gaat het team van Tienen Vooruit ! in zomermodus langs in een aantal horecazaken in de Tiensedeelgemeenten om af te sluiten in het centrum van de stad. Vrijdag wordt er halt gehouden in Sinterviven in Oplinter, het jeugdhuis in Sint-Margriete-Houtem en Anne's Café in Grimde. Zaterdag starten de kandidaten om 19 uur in Café Kennedy in Bost en doen ze vervolgens de Begijnhoeve in Oorbeek en het Dorpscafé in Kumtich aan. Zondag start men eveneens om 19 uur in de Godison in Goetsenhoven, gevolgd door een bezoek aan café Welkom in Hakendover en het Theatercafé in Tienen. (VDT)