Tienen stelt algemeen verbod op vuurwerk in

19 december 2018

De stad Tienen stelt een algemeen verbod op particulier vuurwerk in. Dit zal zowel gelden op publieke plaatsen, als bij burgers thuis. “Ieder jaar krijgen we meldingen van gevaarlijke situaties die ontstaan bij het afsteken van vuurwerk of erger nog van ‘vuurwerkslachtoffers’”, licht burgemeester Katrien Partyka (CD&V) toe. “Daarom willen we, op vraag van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, particulier vuurwerk verbieden. Het verbod zal voor het volledige grondgebied Tienen van kracht zijn en dit niet enkel tijdens de eindejaarsperiode, maar het hele jaar door. Dit betekent dus dat er voortaan noch op openbare plaatsen, noch bij particulieren thuis vuurwerk afgestoken mag worden.” Het verbod op particulier vuurwerk wordt opgenomen in het politiereglement, dat nu donderdag 20 december ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.