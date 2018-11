Tienen ‘steelt’ kerstboom van Leuven vanessa dekeyzer

29 november 2018

17u52 0 Tienen Gisteren arriveerde de nieuwe kerstboom op de Grote Markt van Tienen: een prachtexemplaar van maar liefst 20 meter hoog uit Linden. Maar ook de stad Leuven had blijkbaar haar oog op deze boom laten vallen. “Oorspronkelijk ging deze naar Leuven, maar wij hebben hem kunnen strikken, sorry daarvoor”, aldus Tiens burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

Nog een dikke week en WinterMagie gaat van start in Tienen. De schaatspiste is volop in opbouw en de eerste kerstattractie staat ook al opgesteld, namelijk een draaiende kerstboom. Binnenkort komen daar ook nog een kersttreintje en een nostalgische zweefmolen bij.

Nog een blikvanger op de Grote Markt is de nieuwe kerstboom. Elk jaar doet de stad een oproep naar mensen die een grote boom van minstens vijftien meter en mooi van vorm in hun tuin hebben staan en die daar vanaf willen om zich te melden bij de groendienst. Die gaat dan ter plaatse een kijkje nemen en beslist dan of de boom tijdens de eindejaarsperiode de show mag stelen op de Grote Markt.

“Dit jaar komt onze boom van een gezin in Linden, waar hij te groot geworden was en te kort bij het huis stond. Blijkbaar was deze boom ook beloofd aan de stad Leuven. We hebben daar ook een telefoontje over gekregen”, zegt burgemeester Partyka. “Uiteindelijk kon de boom toch mee op ons minutieus voorbereid transport door de technische dienst en de politie. Alles is vlekkeloos verlopen. De boom stond in een mum van tijd recht en staat nu te pronken op onze Grote Markt.”

Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) tilt er niet te zwaar aan. “Net als Tienen kopen wij geen kerstbomen, maar doen wij beroep op gulle schenkers die van hun te groot geworden boom vanaf willen. De groendienst gaat die dan na goedkeuring kappen. Het kan zijn dat er eerst een akkoord was met Leuven voor deze boom, maar dat weet ik eigenlijk niet. En ik lig daar zeker niet wakker van. We zijn heel blij met de mooi gevulde en gezellige kerstboom op onze Grote Markt. Laat Tienen haar pleziertje maar hebben.”