Tienen Plus wil kerk laten overkoepelen via sponsoring 28 juni 2018

02u53 0 Tienen De gerestaureerde ruïne van de Begijnhofkerk aan de Bostsestraat, beter bekend als de Paterskerk, is vanaf vandaag (donderdag) weer open voor het publiek.

Deze werd door Monumentenzorg afgesloten omdat er brokstukken naar beneden vielen. Dat is het gevolg van de openstelling van de binnenmuren aan de koude. "Waarom geen glazen overkapping boven de ruïne plaatsen", aldus Danny Puyneers van Tienen Plus. In het Nederlandse Bolsward, een stadje met 10.000 inwoners werd dat gedaan bij de ruïne van de Broerekerk. "Zo ontstond een nieuw gemeenschapsgebouw geschikt om er tentoonstellingen, recepties, concerten, markten en dergelijke meer te organiseren", vult Laurens Puyneers aan. Schepen van Patrimonium Eddy Poffé (Open Vld) twijfelt aan de haarbaarheid van het voorstel. "Is de kostprijs hiervan al berekend? Raadslid Puyneers kletst hier weer maar eens uit zijn nek." Volgens Puyneers is zijn voorstel wel haalbaar, maar dan moeten er wel sponsors gevonden worden. "Bovendien is een overkapping goedkoper dan om de zoveel jaar herstellingen te moeten uitvoeren, want de kerk zal blijven afbrokkelen als deze geen dak krijgt." (VDT)