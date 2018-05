Tienen Plus vraagt oplossing voor 'stadskanker' 15 mei 2018

Tienen Een oud pand in de Hoegaardenstraat-Sacreasgang vormt volgens Stadspartij Tienen Plus al jaren een bron van ergernis voor de bewoners van wijk. De oppositiepartij stelt het stadsbestuur voor om het pand te kopen of te onteigenen.

"Het bewuste pand werd in 2010 door een bouwondernemer gekocht. Zijn renovatieplannen werden afgekeurd. Ook slopen mocht niet van de stad en dus stelde de eigenaar de woning te koop", zegt raadslid Danny Puyneers.





Tienen Plus stelt voor dat het stadsbestuur het hoekje aanschaft of tegen een redelijke prijs onteigent en er een openbaar pleintje van maakt om er enkele banken en wat groen voor de buurtbewoners te plaatsen. "Eventueel kan er een sorteerstraat voor de buurt worden aangelegd. Er zijn voldoende mogelijkheden", aldus Puyneers.





Burgemeester Partyka begrijpt het voorstel niet goed. "We pakken het probleem nu net aan. Het pand is onbewoonbaar verklaard en de eigenaar moet de afbraak- en stabiliteitswerkzaamheden laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma", aldus Partyka. "De stadsdiensten hebben echter vastgesteld dat de eigenaar zélf aan de slag gegaan is. De politie werd dus ingeschakeld om de afbraakwerken stil te leggen. De man weigert de opgelegde voorwaarden na te leven." (VDT)