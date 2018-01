Tienen Plus schenkt zonnepaneel aan de stad 02u28 0 Foto Vanessa Dekeyzer Tienen Plus overhandigt het zonnepaneel aan burgemeester Katrien Partyka.

Oppositiepartij Tienen Plus heeft in het stadhuis een gratis zonnepaneel aan burgemeester Katrien Partyka (CD&V) overhandigd. Daarmee wil de partij de stad een stimulans geven voor het behalen van de doelstelling in het burgemeestersconvenant. Die bepaalt dat de uitstoot van CO2 tegen 2020 moet verminderd zijn met twintig procent. "Het Tiense stadsbestuur moet snel werk maken van een actieplan om dit convenant te realiseren, want 2020 komt steeds dichterbij", zegt partijvoorzitter Danny Puyneers. "Je kan bijvoorbeeld het voertuigenpark met milieuvriendelijke voertuigen opvullen bij vervanging, het gebruik van elektrische voertuigen en fietsen stimuleren door zoveel mogelijk laadpunten in te planten of op eigen gebouwen en gronden zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen." (VDT)