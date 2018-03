Tienen Plus pleit voor parkeertorens 01 maart 2018

02u26 0 Tienen Stadspartij Tienen Plus houdt vanavond op de gemeenteraad een pleidooi voor meer parkeerplaatsen. "Het aantal inwoners in Tienen stijgt. Tien jaar geleden telden we ongeveer 31.000 inwoners in Tienen en deelgemeenten. Vandaag zijn het er ongeveer 34.000", stelt voorzitter Danny Puyneers vast.

"In ons land telt men gemiddeld 510 auto's per 1.000 inwoners. Dat betekent dat alle inwoners van Groot-Tienen samen waarschijnlijk rond de 17.000 auto's bezitten. In 2014 telde men 3.000 openbare parkeerplaatsen in Tienen. Vandaag zijn dat er minder! Het stadsbestuur beloofde jaren geleden meer parkeergelegenheid te creëren, maar de realiteit is dat er bij de heraanleg telkens parkeerplaatsen sneuvelen." Tienen Plus ijvert dan ook voor de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen. "Grond is schaars en duur. Zoals in veel steden is het daarom aangewezen bestaande parkings uit te breiden door er parkeertorens van te maken: constructies met meerdere verdiepingen zodat de totale parkeeroppervlakte aanzienlijk vergroot wordt zonder grond op te offeren. Dat kan in Tienen ook, onder andere op het Sint-Jorisplein, op de parking van 't Hoekske, de parking Alexianenweg en aan de parkings voor en achter het station." (VDT)