Tienen neemt afscheid van Pierre Debroux

15 februari 2019

Vrijdagochtend werd er in een overvolle Sint-Germanuskerk afscheid genomen van Pierre Debroux. Hij overleed op 7 februari op amper 58-jarige leeftijd. Pierre was erg gekend en geliefd bij jeugdbeweging KSA, waarvan hij lid, leider en kookhulp was. Tientallen leden waren paraat op de afscheidsviering. Zij vormden een erehaag aan de kerk en zongen een afscheidslied. Naast KSA Tienen was Pierre ook actief in het Tiens Renaissancekoor, dat tijdens de dienst een mooi nummer als eerbetoon aan Pierre bracht.