Tienen maakt zich op voor unieke expo rond Anne Frank 07 februari 2018

02u34 0

Het is 75 jaar geleden dat Anne Frank het roodgeruite dagboek voor haar verjaardag kreeg. Dit ronde getal inspireerde Lions Club Tienen, dat onlangs zijn 50ste verjaardag vierde, en de stad Tienen om de reizende tentoonstelling 'Anne Frank - Laat me mezelf zijn' naar de stad te halen. Alle secundaire scholen uit Tienen en Hoegaarden kunnen de tentoonstelling bezoeken onder begeleiding van studenten van de UCLL. Het grote publiek is welkom tijdens nocturnes en in het weekend. In de lagere scholen zal de 'Anne Frankkrant' worden uitgedeeld en er worden digitale lessenpakketten ter beschikking gesteld. De expo is te bezichtigen van 19 februari tot en met 29 april. De toegang bedraagt 5 euro. Er zijn ook filmvoorstellingen in CC De Kruisboog op 28 februari en 1 maart. Lions Club Tienen organiseert op vrijdag 9 maart bijkomend de lezing 'Anne Frank en Miep Gies' in CC De Kruisboog en er zijn tot slot lezingen in de bib op 7 en 22 maart. Het hele programma is terug te vinden op www.tienen.be. (VDT)