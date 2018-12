Tienen krijgt haar eerste cantus onder begeleiding van de beiaard van de Sint-Germanuskerk vanessa dekeyzer

05 december 2018

13u55 0 Tienen Ter gelegenheid van hun eerste vijfjarig bestaan sinds hun heroprichting in 2013, organiseert de Bietenclub, haar eerste grote Tiense Beiaardcantus. Onder begeleiding van de 54 klokken van de St. Germanuskerk zullen studenten en Tienenaars luidkeels en in open lucht op de Veemarkt afwisselend studentenliedjes en Tiense klassiekers laten weerklinken.

“Het is de bedoeling dat het op de Veemarkt een gezellige avond wordt voor jong en oud, niet enkel voor studenten, maar ook voor zij die ooit student waren en voor iedereen die graag mee aanschuift op een openlucht zangfeest”, zeggen de Tiense studenten Jonas Beyens, Michiel Mortelmans en Maxime Goris. “Teksten met de liedjes worden aan alle aanwezigen verdeeld en tussendoor worden enkele traditionele studentenrituelen plechtig opgevoerd, zodat de aanwezigen kunnen kennis maken met de gebruiken van een studentenclub. Alle inwoners van Tienen en omstreken zijn van harte welkom om op die manier eens kennis te maken met de Bietenclub, om met de Tiense studenten uit volle borst mee te zingen en samen met hen het glas studentikoos te heffen.”

De liedjes worden begeleid op de beiaard van Sint-Germanus, zodat heel de stad mee kan genieten van deze magische avond. Voor bediening van de beiaard kunnen de Tiense studenten rekenen op de getalenteerde en erg ervaren beiaardier Luc Rombouts. “Op dit evenement zullen naast water ook uiteraard heerlijk gerstenat geserveerd worden. De minimumleeftijd is conform de wens van de jeugdraad vastgesteld op 18 jaar”, waarschuwen de organisatoren. “Identiteitscontrole zal plaatsvinden aan de ingang en personen onder 18 jaar zullen niet toegelaten worden, maar kunnen misschien al uitkijken naar een volgende editie.”

Dit exclusieve evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de jeugdraad van Tienen en voorziet in een beperkt aantal zitplaatsen op de Veemarkt. “Tijdig aanmelden voor een zitje is dus de boodschap”, klinkt het nog. De Tiense Beiaardcantus vindt plaats op zaterdag 4 mei van 18 tot 22 uur. Meer info over de ticketverkoop volgt.

“Tot slot doen we een oproep aan alle Tienenaars om de Bietenclub te steunen, om op eender welke manier mee te werken of te sponsoren. Daarvoor kan je terecht op de Facebookpagina van de Bietenclub, waar je ook meteen ons evenement op terugvindt.”