Tienen krijgt er nieuwe kmo-zone bij DRIE TOMMEN WORDT DUURZAAM PARK MET PLEK VOOR 40 ONDERNEMINGEN VANESSA DEKEYZER

20 juni 2018

02u30 0 Tienen Binnenkort start de bouw van een nieuw kmo-park Drie Tommen, gelegen langs de Bietenweg op een terrein van 1,6 hectare. Het wordt een modern en duurzaam park met plaats voor een 40-tal ondernemingen. "Dit project is zeker een troef voor een stad met een te hoge werkloosheidsgraad van 6,9 procent", aldus schepen van Economie, Johan Dewolfs (N-VA).

De ontwikkeling van het nieuwe bedrijvenpark ligt in handen van BVI.BE in samenwerking met Willy Naessens Industriebouw en Studiebureau Rimanque. "Bedrijven op zoek naar ruimte om verder te groeien vinden in Drie Tommen de ideale gelegenheid om dat te doen naar hun eigen wensen en middelen. De 40 flexibele units vanaf 95 vierkante meter kunnen niet alleen gecombineerd worden, maar ook in samenspraak met de koper afgewerkt en aangepast worden om zo een sleutel-op de-deur unit af te leveren waarbij de volledige inrichting en de technieken voorzien zijn", klinkt het.





Het bedrijvenpark biedt parkeerplaatsen aan op eigen terrein. Bovendien vormt de indrukwekkende voorgevel een mooie zichtlocatie langs één van de belangrijkste verkeersaders van het land. "Tenslotte wordt een bedrijvenpark opgeleverd dat beantwoordt aan de strengste normen op het vlak van energieverbruik en bouwkost en onderhoud. Door het gebruik van warmtepompen en een doorgedreven isolatie bekomen we zelfs energieneutrale ruimtes, zowel voor de kantoren als voor de magazijnen." De beschikbare units zijn up-to-date te raadplegen via de projectpagina www.bvi.be/kmo/project/drie-tommen.





Soldatenveld

"Wij zijn natuurlijk verheugd met de ontwikkeling van een kmo-park op de Drie Tommen", reageert schepen Dewolfs. "Dit is belangrijk voor de verankering van het economisch weefsel, het stimuleert lokaal ondernemerschap en zal de tewerkstelling verhogen. Het verzamelen van een groot aantal kmo's op één locatie zal bovendien de samenwerking versterken, ook met het nabij gelegen Soldatenveld met een enorm potentieel van 45 hectare industrieterreinen. En tot slot is de komst van nieuwe bedrijven een goede zaak voor de stadsfinanciën."





De bedrijvenzone maakt deel uit van het groter plan 'Drie Tommen', dat er op gericht is de wijk Grimde op te waarderen. Daarin staan de Drie Tommen of de Romeinse grafheuvels uiteraard centraal. De heraanleg hiervan is vorig jaar gestart met het noodzakelijk rooien van de bomen op de heuvels zelf. Vandaag staat de heraanleg van de omgeving van deze Romeinse grafheuvels langs de kant St.Truidensesteenweg op de agenda. Er komt een toegangsweg naast zitterrassen met betonnen zitelementen, infoborden en een fietsenstalling.