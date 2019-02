Tienen krijgt er een tweede speelpunt bij vdt

15 februari 2019

15u10 0 Tienen Vandaag werd het nieuwe speelpunt van Huis van het Kind Tienen geopend. Dit is een warme speel- en ontmoetingsplek voor kinderen jonger dan drie jaar, hun ouders en grootouders en is gelegen op de woonzorgsite Park Passionisten.

Ook ouders die een kindje verwachten, kunnen er elke vrijdagochtend terecht. Er wordt koffie, thee, water en een kleine versnapering aangeboden. “Zowel voor ouders als kinderen is het positief om elkaar te ontmoeten”, zegt Dagmar Frenssen, medewerker Huis van het Kind. “Heel wat ouders hebben last van isolement. Het speelpunt wil fungeren als woonkamer voor jonge Tiense gezinnen. Men kan er vreugde maar ook zorgen kwijt, zowel bij een van de medewerkers van Huis van het Kind als bij andere ouders. Ook voor de baby’s en kinderen is het goed om sociaal contact te hebben en om hun leef- en belevingswereld te verruimen.”

Het bestaande speelpunt in kinderdagverblijf de Hartjes blijft op woensdagvoormiddag eveneens geopend. “Op donderdagvoormiddag zullen er in de nieuwe locatie begeleide ouder-kindactiviteiten georganiseerd worden. Denk hierbij aan een knutsel- of bewegingsactiviteit, een wandeling of bezoek aan de bibliotheek”, kondigt Dagmar aan. “ Occasioneel zullen er vormingsactiviteiten in het speelpunt plaatsvinden. Alle aangeboden activiteiten zijn gratis, inschrijven is niet nodig.”

Een overzicht van het maandelijkse aanbod vind je op de Facebookpagina van Huis van het Kind Tienen en op de website van de stad. Gust Rector, algemeen directeur Alexianen Zorggroep Tienen, vindt dat de inplanting van een speelpunt in de onmiddellijke omgeving van het woonzorgcentrum Passionisten en de sociale woonwijk Park Passionisten helemaal past in het concept van ‘de Woonzorgwijk’. “In de woonzorgwijk is er aandacht voor alle bewoners. De Alexianen Zorggroep richt zich vooral op de zorg voor senioren, het Huis van het Kind ondersteunt de jongste bewoners en hun ouders. Het samenbrengen van kinderen en senioren heeft voor beide partijen voordelen: kinderen brengen leven in de brouwerij en de senioren genieten daarvan met volle teugen, de kinderen leren omgaan met ouderen, zorgzaam en zorgend te zijn.”

Ook schepen van Mensen, Ine Tombeur (N-VA), is enorm blij met dit speelpunt. “Het opent zoveel kansen voor de jonge kinderen, maar ook voor de ouders. Door hier te komen spelen, worden de jonge kinderen in hun ontwikkeling op allerhande vlakken gestimuleerd, terwijl de ouders intussen een sociaal netwerk opbouwen.”

De uitbouw ervan werd mogelijk gemaakt door subsidies van het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, in samenwerking met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.