Tienen krijgt 23 extra plaatsen in kinderopvang voor kwetsbare gezinnen 02u27 3 Tienen Het Huis van het Kind Tienen krijgt van de Vlaamse Overheid extra subsidies om kinderen uit kansarme gezinnen op te vangen. Met dat geld kunnen er 23 opvangplaatsen bijkomen.

"Enerzijds gaat het om 56.000 euro aan werkingssubsidies voor het organiseren van kind- en ouderactiviteiten", zegt Bram Delvaux (Open Vld), voorzitter van het OCMW, die samen met het Huis van het Kind inging op de subsidieoproep van Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA). "Daarnaast kan Tienen rekenen op twaalf nieuwe gesubsidieerde plaatsen voor kinderopvang van kinderen uit kwetsbare gezinnen. Elf andere plekken voor diezelfde doelgroep krijgen een verhoogde tegemoetkoming."





Kansarme gezinnen

Concreet gaat het om een uitbreiding van het aantal plaatsen in kinderdagverblijf De Hartjes en een gloednieuwe crèche voor het Ooievaarsnest. "De nood aan opvang van kinderen, die opgroeien in kansarme gezinnen, is ook in onze stad groot", weet Delvaux. "Vandaag wordt 10,4 procent van de kinderen in Tienen geboren in een kansarm gezin. De ouders willen in heel wat gevallen wel een opleiding volgen of werk zoeken, maar weten niet waar ze dan met hun kinderen terecht kunnen. Met deze extra plaatsen hopen we daar verandering in te brengen."





Ontwikkelingskansen

De kind- en ouderactiviteiten in achttien gemeenten, waaronder dus Tienen, worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. "Het gaat om een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar. De doelstellingen zijn onder meer de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen versterken, ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding van hun kind en de ontwikkelingskansen van kinderen verhogen", besluit Minister van Welzijn, Jo Vandeurzen.





(VDT)