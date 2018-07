Tienen huldigt kampioenen 14 juli 2018

Op dinsdag 17 juli om 18 uur worden er kampioenen van Tienen gehuldigd in de raadzaal van het stadhuis. Skeeleraar Jason Suttels behaalde vorige week een wereldtitel in het Nederlands Heerde. De eerste ploeg van voetbalclub Rood Groen Oplinter behaalde dan weer de kampioenstitel in het liefhebbersverbond. (VDT)