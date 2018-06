Tienen Feest met klassiekers en nieuwe evenementen 09 juni 2018

02u55 0

Tienen heeft haar feestprogramma voor de zomer voorgesteld. Enkele vaste waarden zijn de zomerschilderdagen, Vlaanderen Zingt, beiaardconcerten, Music & Moments in de Paterskerk en het Hap Foodtruckfestal in het stadspark. Een nieuwkomer is Apérotime op vrijdag 31 augustus, een gezellig samenzijn, alias openlucht afterwork, op de Grote Markt. Missie: alle Tienenaars samenbrengen met een lekker aperitiefje om de zomer feestelijk af te sluiten. Al is er ook op zondag 2 september nog een slotactiviteit. Zomertoren staat voor food, art en music op het Torekesplein. De traditionele Vianderfeesten staan ook op het programma maar worden in een nieuw jasje gestoken. Verwacht je aan feeërieke en vurige taferelen op en rond het water op zondag 12 augustus. Alle info is terug te vinden op www.tienenfeest.be en in het programmaboekje, binnenkort verkrijgbaar bij de stadsdiensten en handelszaken in Tienen. (VDT)